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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٥:٠٦ م

في بريطانيا؛

طلابٌ بريطانيون يتظاهرون ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة

طلابٌ بريطانيون يتظاهرون ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة

طلاب بريطانيون يتظاهرون أمام مقر اتحاد الطلبة البريطاني في لندن، احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وينددون بالصمت الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تظاهر طلابٌ بريطانيون أمام مقر اتحاد الطلبة البريطاني في لندن، احتجاجاً على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأثنى المتظاهرون على صمود الفلسطينيين بوجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وندَّدوا بالصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية.

كما طالب المحتجون بدعم حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، ورفضوا سياسة حكومة بلادهم في قمع الحريات داخل الجامعات، لاسيما تلك المؤيدة للقضية الفلسطينية.

ونُظِّمت الأحد الماضي تظاهرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري البريطاني الأميركي لاحتلال فلسطين.

وبُعيد انتهاء معركة "سيف القدس" وإعلان وقف إطلاق النار في أيار/مايو الماضي، شهدت لندن تظاهرة وُصِفت بأنها الأكبر في تاريخ دعم فلسطين، وبهدف الضغط على الحكومة من أجل وقف انحيازها لحكومة الاحتلال./انتهى/

رمز الخبر 1915996
https://ar.mehrnews.com/news/1915996/

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