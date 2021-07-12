قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية/تسجیل 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

حجة الاسلام محسن قمي: قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية

ثمن الامام الخامنئي رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على امتنانهم وتقديرهم له في دعم حرب الـ 12 يوم ضد الاحتلال الصهيوني.

الخارجية تستدعي سفيرة ليوبليانا بطهران وتصف خطوة رئيس الوزراء السلوفيني بالمرفوضة

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفيرة السلوفينية بطهران كريستينا رادي، احتجاجا على الخطوة المرفوضة والخارجة عن الاعراف الدبلوماسية التي قام بها رئيس الوزراء السلوفيني بمشاركته في الملتقى الافتراضي لزمرة المنافقين "خلق" الارهابية.

قائد القوة البحرية للجيش: برمائية قيد التصنيع في الصناعات العسكرية/ تاسيس مركز دولي للتعاون الامني البحري للمرة الاولى

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الادميرال حسين خانزادي، تاسيس مركز دولي للتعاون الامني البحري للمرة الاولى في منطقة جابهار، فيما نوه أن "ايران تمتلك قدرات عالية في تصنيع القطع البحرية وهنالك الان برمائية قيد التصنيع في مجموعة الصناعات العسكرية".

وزارة الخارجية الإيرانية؛ ايران توقع اتفاقية مع جمعية البرلمانات الاسيوية

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع الامانة العامة لجمعية البرلمانات الاسيوية اتفاقية بشأن حقوق ومزايا وحصانات الأمانة الدائمة للجمعية.

باقري: "أحمد جبريل".. تاريخٌ حافلٌ من الشجاعة والنضال

بعث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية رسالة تعزية في وفاة المجاهد الفلسطيني "احمد جبريل"، وقال ان السجل الرائع لعقود من النضال المستمر والشجاعة لأحمد جبريل في الدفاع عن القضية الفلسطينية سيكون واعداً بتحرير المسجد الأقصى.

مسؤول في الهلال الأحمر: وصول شحنة من لقاح كورونا تضم نحو 500 ألف جرع إلى إيران

اعلن امين عام جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد حسن قوسيان مقدم عن وصول شحنة من لقاح كورونا الى البلاد اليوم الاحد تضم 444 الف جرعة.

إنشاء محطات الكهرباء في 10 محافظات البلاد خلال 3 اعوام

اعلن مساعد وزير الطاقة للشؤون الاقتصادية والتخطيط محسن بختيار عن ابرام اتفاق مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تقوم بموجبها 13 مؤسسة صناعية برصد استثمارات لانشاء محطات طاقة حرارية وطاقة متجددة لتوليد 10 آلاف و 360 ميغاواط من الكهرباء في 10 محافظات في البلاد خلال 3 اعوام.

وزارة الصحة والعلاج: تسجیل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن 165حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 85 الفا و859شخصا.

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