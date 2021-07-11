وصول شحنة من لقاح كورونا تضم نحو 500 ألف جرع إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار قوسيان مقدم في تصريح له اليوم الاحد الى اكتمال وصول الشحنة الخامسة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والبالغة مليونا و 500 الف جرعة من قبل جمعية الهلال الاحمر وقال: ان الدفعة الاولى من الشحنة الخامسة كانت قد وصلت الى مطار "الامام الخميني" جنوب طهران يوم الخميس وضمت مليونا و 56 الف جرعة وتم تسليمها لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

واضاف: قبل عدة ساعات وصلت بقية الشحنة الخامسة وتضم 444 الف جرعة وتم ايضا تسليمها الى وزارة الصحة.

واوضح بان عدد الجرعات من لقاح كورونا التي وصلت الى البلاد بعد شرائها من قبل جمعية الهلال الاحمر بلغ 5 ملايين و 900 الف جرعة وسيستمر استيراد اللقاح وفقا للخطة المرسومة.

يذكر ان اجمالي عدد لقاحات كورونا الواصلة الى البلاد بلغ اكثر من 10 ملايين جرعة لغاية الان.

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