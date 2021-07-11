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١١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٠٤ م

وزارة الصحة والعلاج:

تسجیل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن 165حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 85 الفا و859شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد 11تموز/يوليو)، عن تسجيل 17 الفا و664 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و373 الفا و450 شخصا.

وأضافت أن ألف و821 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و684شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و25الفا و911 شخصا لغاية الآن.

/انتهی/

رمز الخبر 1916018
https://ar.mehrnews.com/news/1916018/

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