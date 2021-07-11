تسجیل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد 11تموز/يوليو)، عن تسجيل 17 الفا و664 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و373 الفا و450 شخصا.

وأضافت أن ألف و821 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و684شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و25الفا و911 شخصا لغاية الآن.

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