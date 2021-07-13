امير عبداللهيان يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وبكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امير عبد اللهيان نوه خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الودية والستراتيجية القائمة بين طهران وبكين؛ داعيا الى تعزيز هذه الاواصر في شتى المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين.

واعرب عن ارتياحه لنمو التعاون الثنائي؛ واصفا المباحثات التي جرت مؤخرا عبر الفضاء الافتراضي بين رئيسي البرلمانين الايراني والصيني والتوافقات الثنائية، "منعطفا في تاريخ التعاون البرلماني بين البلدين".

ومن جانبه، اكد السفير الصيني على إرادة بلاده في تنمية العلاقات الشاملة "التي بلغت عامها الخمسين" مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصرح "هوا"، خلال مباحثاته مع امير عبداللهيان اليوم، الى ان جمهورية الصين الشعبية تدعم على الدوام مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في المحافل الدولية./انتهى/