ايران مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها/تسجیل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئيسي لـ هنية والنخالة: ايران مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اتصالاً بالرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي هنأه فيه بالفوز، وجدد الشكر لإيران لدعمها القضية الفلسطينية.

تعليقا على تدخلات واشنطن؛ ايران تدين اي تدخل اجنبي في شؤون كوبا الداخلية

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالتدخل الأميركي والغربي في الاحتجاجات الأخيرة في كوبا، ودعا إلى إنهاء فوري للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد هذا البلد.

في رسالة؛ اللواء باقري يعزي وزير الدفاع العراقي بضحايا الحريق في ذي قار

عبر رئيس أركان القوات المسلحة في رسالة له عن تعازيه بوفاة عدد من العراقيين في حريق مستشفى الإمام الحسين (ع).

خلال لقائه السفير الصيني؛ امير عبداللهيان يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وبكين

التقى السفير الصيني في طهران "تشانغ هوا"یوم الثلاثاء، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية "حسين امير عبد اللهيان"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

في رسالة؛ قاليباف يتقدم بالتعازي لضحايا حريق مستشفى الناصرية

عبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في رسالة له عن تعازيه بوفاة عدد من المواطنين العراقيين جراء حريق في أحد مستشفيات الناصرية.

خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز؛ ظريف: يجب انشاء جبهة موحدة لرفض الأحادية وتعزيز التعددية

قال وزير الخارجية الايراني أن على حركة عدم الانحياز انشاء جبهة موحدة لرفض الأحادية وتعزيز التعددية من أجل مواجهة جميع التحديات المعقدة بشكل جماعي.

أمير عبد اللهيان: الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة أهم أولويات السياسة الخارجية لحكومة "رئيسي"

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي أن من أولويات الحكومة الجديدة هي اعتماد سياسة خارجية متوازنة واقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول شرق وغرب العالم خاصة الدول الجارة والاسيوية.

ربيعي: مفاوضات إيرانية أمريكية لتبادل الأسرى / انفجار متنزه "ملت" بطهران لم يكن حادثا أمنيّا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، استعداد الجمهورية الإسلامية الایرانية لتبادل جميع السجناء السياسيين مقابل إطلاق سراح جميع السجناء الايرانيين، فيما نوه الى عدم وجود ادلة تثبت بان حادث الانفجار الذي وقع في متنزه "ملت" بطهران قبل عدة ايام كان حادثا امنيا.

وزارة الصحة والعلاج: تسجیل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن166حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 86 الفا و207شخصا.

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