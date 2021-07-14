ترجمة كتاب قائد الثورة عن قضايا حقوق الإنسان باللغة التركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الملحق الثقافي في القنصلية العامة الايرانية في نخجوان أبو الفضل ربيعي ان الحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من القضايا الأساسية التي يجب مراعاتها في أي مجتمع".

واضاف: "إن قائد الثورة الاسلامية عبر عن آرائه حول هذه القضية المهمة في تصريحاته المختلفة وفي مختلف الاحتفالات ونقلها إلى آذان العالم"و تم في الكتاب تدوين تصريحات آية الله الخامنئي وآرائه حول حقوق الإنسان.

ويعتقد آية الله الخامنئي أن الولايات المتحدة هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان بينما يتشدق بحقوق الإنسان.

وقال ربيعي بناء على تصريحات قائد الثورة في هذا المجال لا يحق للأمريكيين استخدام اسم حقوق الانسان.

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