إيران كانت قد اتفقت مع أميركا وبريطانيا في فيينا على إطلاق سراح 10 سجناء/تسجیل 195 حالة وفاة بكورونا

خطيب زادة: إيران كانت قد اتفقت مع أميركا وبريطانيا في فيينا على إطلاق سراح 10 سجناء

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بأنه كان قد تم التوصل في فيينا، بعيدا عن الاتفاق النووي، إلى اتفاقات إنسانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف.

روحاني: القوة العلمية الإيرانية الأساس الرئيسي للسلطة الوطنية للجمهورية الإسلامية

أكد الرئيس حسن روحاني، يوم الأحد، أن "القوة العلمية للبلاد، التي تحققت من خلال جهود المجتمع الأكاديمي في مختلف المجالات، هي الأساس الرئيسي للسلطة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية في العلاقات العالمية".

ربيعي يهنئ المخرج الإيراني "فرهادي" بفوزه بالجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي

هنأ المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي"، فوز المخرج الإيراني "أصغر فرهادي" بالجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 74، عن فيلمه "البطل"؛ لافتا الى المكانة المرموقة للسينما الايرانية التي تبلور هذه الانجازات.

السفير الايراني يبحث مع رئيس الوزراء اليمني علاقات التعاون بين البلدين

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى صنعاء حسن ايرلو، رئيس مجلس الوزراء اليمني عبدالعزيز صالح بن حبتور.

امير عبدالهيان يهنئ بانتخاب الامين العام الجديد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

هنأ الامين العام لمؤتمر الدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية بمجلس الشورى الاسلامي "حسين امير عبد اللهيان"، بانتخاب "طلال ناجي" امينا عاما جديدا للمنظمة الشعبية لتحرير فلسطين.

وزير النفط الإيراني : على "اوبك بلس" عدم تجاهل عودة الخام الايراني الى الاسواق العالمية

قال وزير النفط الايراني، بيجن نامدار زنكنة : ان مجموعة "اوبك بلس" لا تستطيع ان تتجاهل موضوع عودة ايران الى اسواق النفط العالمية بعد رفع الحظر عن البلاد.

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب محافظتي بوشهر وفارس جنوبي ايران

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر المناطق الواقعة في حدود محافظتي بوشهر وفارس جنوبي ايران .

وزارة الصحة والعلاج: تسجیل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن195حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 87 الفا و161شخصا.

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