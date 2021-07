ربيعي يهنئ المخرج الإيراني "فرهادي" بفوزه بالجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على موقع تويتر، كتب ربيعي : ان نجاح اي مواطن ايراني مدعاة للبهجة والسرور، والبطولة، نموذج لفوز ايران والايرانيين جميعا.

واضاف المتحدث باسم الحكومة : انني اهنئ من الصميم، حصول اصغر فرهادي على الجائزة الكبرة للجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي؛ هذا الفوز يجسد المكانة المرموقة للسينما الايرانية.

وحصل "فرهادي" على الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 74، عن فيلمه "البطل" بالتساوي مع المخرج الفنلندي "جون كوسمانن" عن فيلمه "المقصورة رقم 6" خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي اقيم في مدينة "كان" جنوبي فرنسا.

وقد أُسدل الستار على الدورة الاستثنائية (الرابعة والسبعين) لمهرجان كان السينمائي 2021، وسط تفشي فيروس كورونا الوبائي، خلال الفترة من 6 حتى 17 يوليو الجاري بعد ان كان قد أرجئ من الفترة 11 الى 22 ايار /مايو الماضي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2021 :

*أفضل فيلم : تيتان "Titane" للمخرجة جوليا دوكورناو

*أفضل ممثل : كاليب لاندري جونز عن فيلم Nitram"

*أفضل ممثلة : الممثلة النرويجية Renate Reinsve عن فيلم "The Worst Person in the World"

*الجائزة الكبرى : "البطل" A Hero أصغر فرهادي مع "فيلم المقصورة رقم "6 Compartment No. 6 للمخرج جوهو كوسمانين

*أفضل مخرج : ليو كاراكس عن فيلم "Annette"

*أفضل سيناريو: Drive My Car

*الكاميرا الذهبية : Murina أنتونيتا ألامات

*أفضل فيلم قصير: All the Crows in the World للمخرج يي تانغ

*جائزة لجنة التحكيم : Memoria أبيشاتبونغ ويراسيتاكول

/انتهى/