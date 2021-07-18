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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:١٣ م

وزارة الصحة والعلاج:

تسجیل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن195حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 87 الفا و161شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد18تموز/يوليو)، عن تسجيل 22 الفا و184 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و523الفا و263 شخصا.

وأضافت أن 2 ألاف و12اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن4 آلاف و306شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و135الفا و60 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1916195
https://ar.mehrnews.com/news/1916195/

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