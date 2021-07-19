توقف الطفرات في فيروس كورونا امام لقاح "كوف ايران بركت"

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا انه اوضح الخبیر في مجال اللقاحات الطبیة ان نتائج الدراسات كشفت فعالية اللقاح الإيراني بركت ضد المتحور "دلتا" والمتحور البريطاني والافريقي من فيروس كورونا.

واشار الی تاثير اللقاح الايراني على السلالة الهندية، قائلا: أن اللقاح يستطيع القضاء على هذه السلالة.

وأضاف ان نتائج الدراسة التي قارنت لقاح "بركت" باللقاحات المستوردة في البلاد تظهر أن اللقاح الایراني ينتج المزيد من الأجسام المضادة. وهو أكثر أمانًا وفعالية من اللقاحات الموجودة.

يذکر أن هذا اللقاح مؤلف من بروتين بتركيبة جديدة واجريت اختبارته السریرية من قبل معهد "رازي" لصناعة اللقاحات والامصال بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية الايرانية.

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