لقاح "كوف ايران بركت" يقضي على فيروس كورونا الأفريقي تماما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير في مجال اللقاحات الطبية، وعضو الهيئة العلمية بشركة باستور المعرفية الايرانية الدكتور اصغر عبدلي، قال ان لقاح "ايران كوف بركت" الايراني المضاد لفيروس كورونا، يستطيع القضاء تماما على السلالة الافريقية لفيروس كورونا المحوّر.

واوضح الدكتور عبدلي، في تصريح لمراسل ارنا، ان "سلالة الافريقية هي اكثر السلالات المحورة لفيروس كورونا؛ وقد اظهرت الفحوصات بأن لقاح كوف بركت الايراني يستطع القضاء على هذه السلالة الى جانب السلالتين الصينية والبريطانية ايضا".

وحول تاثير اللقاح الايراني على السلالة الهندية، اكد خبير اللقاحات الايراني، ان الدراسات جارية بهذا الخصوص وسيتم ابلاغ المواطنين بشان النتائج فور التوصل اليها./انتهى/