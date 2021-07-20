الرئيس الأفغاني: لا توجد إرداة لدى طالبان للسلام والمصالحة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد إرداة لدى طالبان للسلام والمصالحة".

ولفت غني إلى أن "كل من اعتقد أن طالبان تغيرت كان على خطأ، وأخطأنا أيضاً في إطلاق سراح الآلاف من سجناء طالبان بهدف تشجيعها للحل السياسي".

وأضاف في هذا السياق: "نحن في وضع حرج ولا يوجد خيار آخر باستثناء التعبئة الشعبية والدفاع عن سلامة النظام والوطن والمكتسبات"، قائلاً إن "الإعلام والساسة في باكستان يدعمون طالبان".

كذلك، رأى أنه "يجب أن نسأل طالبان حول علاقتها بتنظيم القاعدة وجيش محمد ولشكر طيبة ماهي العلاقات السرية بين هذه التنظيمات الإرهابية"، سائلاً "هل تريدون عودة أفغانستان إلى حاضنة للجماعات الإرهابية مرة أخرى، نحن لن تسمح لكم ذلك".

هجوم صاروخي قبل خطاب الرئيس الأفغاني بدقائق

وقبل إلقاء الرئيس الأفغاني خطابه لمناسبة عيد الأضحى بدقائق، سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في العاصمة الأفغانية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالى الساعة الثامنة صباحاً (03,30 ت غ) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنياً والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

يذكر أن "طالبان" كانت تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة.

المصدر: المیادین

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