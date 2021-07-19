أفغانستان... بعثات اجنبية تدعو "طالبان" لوقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت البعثات الدبلوماسية، وممثل حلف شمال الأطلسي: "في عيد الأضحى.. يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام".

وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة للمثل المدني لحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن "طالبان" كانت تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب بمستويات غير مسبوقة خلال معارك في أنحاء البلاد.

وكان وفد من كبار القادة الأفغان التقى مع القيادة السياسية لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية على مدى اليومين الماضيين، لكنّ بياناً أصدرته الحركة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد لم يأت على ذكر أي وقف لأعمال العنف المحتدمة في أفغانستان.

ويوم أمس الأحد، قال "المدعي العام" لحركة "طالبان" الأفغانية، جلال الدين شينواري، "إذا لم توافق الحكومة الأفغانية على إطلاق سراح 7 آلاف سجين وشطبهم من القوائم، فسيكون من الصعب وقف إطلاق النار".

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