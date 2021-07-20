مسؤول اممي يشيد بدعم ايران للرعايا الافغان لأكثر من 4 عقود

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه لفت "فريسن" نقلا عن ارنا، على هامش تفقّده مدينة "تايباد" ومنفذ "دوغارون" الحدودي (شرقي محافظة خراسان الرضوية)، بأن جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المستقرّة في ايران تراقب الاحداث داخل افغانستان وتعرب عن قلقها ازاء بعض التطورات في هذا البلد.

وتطلع المسؤول الاممي، بأن تُفضي جهود المنظمات الدولية الى إحلال السلام والاستقرار وعدم تكرر الاحداث الخطيرة في افغانستان.

كما نوّه فريس، بان القائمين على مكتب تمثليل المفوضية الاممية العليا للاجئين الاجانب في ايران، يسعون تأسيا بتجارب الجمهورية الاسلامية الى اتخاذ خطوات ايجابية من اجل تعزيز الخدمات الدولية المخصصة لهؤلاء اللاجئين، وقد وضعوا خططا مناسبة بهذا لصدد.

/انتهی/