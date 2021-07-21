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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٨:١٦ م

مع مراعاة التعليمات الصحية:

الإيرانيون يقيمون صلاة عيد الأضحى المبارك في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س)

الإيرانيون يقيمون صلاة عيد الأضحى المبارك في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س)

احتفل الإيرانيون في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران بإحياء أول أيام عيد الأضحى المبارك بإقامة صلاة العيد في ساحة الإمام الرضا (ع)، حيث مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س)،مع مراعاة البروتوكلات الصحية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإيرانيون استقبلوا عيد الأضحى المبارك في مدينة قم المقدسة، بالتهليل والتكبير ففي الصباح الباكر توجه المؤمنون في مشهد إيماني لأداء صلاة العيد، وارتسمت مظاهر البهجة والسرور على وجوه الجميع.

وعلى الرغم من أن كورونا قد غيب جانبا كبيرا من مظاهر وطقوس العيد هذا العام كتبادل الزيارات بين الأقارب والاصدقاء لكن المواطنين لجأوا لتبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما شكل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة والمتعففة حيزا بارزا من مظاهر عيد الأضحى المبارك.

فمظاهر وتقاليد عيد الأضحى تجسد الوحدة والتآلف بين المسلمين وتعزز الأواصر بما يخدم المجتمع الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1916311
https://ar.mehrnews.com/news/1916311/

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