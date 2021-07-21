الإيرانيون يقيمون صلاة عيد الأضحى المبارك في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإيرانيون استقبلوا عيد الأضحى المبارك في مدينة قم المقدسة، بالتهليل والتكبير ففي الصباح الباكر توجه المؤمنون في مشهد إيماني لأداء صلاة العيد، وارتسمت مظاهر البهجة والسرور على وجوه الجميع.

وعلى الرغم من أن كورونا قد غيب جانبا كبيرا من مظاهر وطقوس العيد هذا العام كتبادل الزيارات بين الأقارب والاصدقاء لكن المواطنين لجأوا لتبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما شكل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة والمتعففة حيزا بارزا من مظاهر عيد الأضحى المبارك.

فمظاهر وتقاليد عيد الأضحى تجسد الوحدة والتآلف بين المسلمين وتعزز الأواصر بما يخدم المجتمع الإسلامي.

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