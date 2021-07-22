بكين تدعو للتحقيق في احتمال نشوء فيروس كورونا داخل مختبر أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالب تشاو "منظمة الصحة العالمية" بالتحقيق في "احتمال نشوء فيروس كورونا الجديد في المختبر الأمريكي".

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني خلال إفادة صحفية يومية ردا على سؤال حول تتبع منشأ الفيروس.

وكانت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) سلطت في تقرير نشرته العام المنصرم، الضوء على مختبر "فورت ديتريك" البيولوجي.

وصرحت بأن الحكومة الأمريكية أنشأت مختبر "فورت ديتريك" خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وقد كان منشأة لإجراء الأبحاث السرية للحرب البيولوجية.

يذكر أن معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات كان أفاد بأن فيروس كورونا لم يتم تخليقه بتاتا داخل جدرانه، ولم يُسمح له بأن يتسرب، ووصف العلماء تقارير عن إصابة 3 عاملين به في نوفمبر 2019 بالهراء.

يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة البحث عن أدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

المصدر: "شينخوا" + "نوفوستي"

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