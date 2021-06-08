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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٥٣ ص

الصين:

تسييس موضوع منشأ كورونا يشبه أكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

تسييس موضوع منشأ كورونا يشبه أكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

شبهت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ فيروس كورونا، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو على "تويتر"، أن "منشأ كوفيد-19 موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وعدم تسييسه".

وأضاف أن "أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية".

وشدد على أن "الحملة الرامية لتسييس دراسة منشأ الفيروس والتشهير بالصين لا تختلف عن الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت تقريرا، جاء فيه أن تسلسل التركيب الوراثي الخاص بفيروس كورونا يشير إلى أن الفيروس تم تخليقه في مختبر صيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1915143
https://ar.mehrnews.com/news/1915143/

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