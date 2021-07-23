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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٩:١٣ م

الجيش الإيراني:

الاعداء لن يطيقوا الوضن الامني المستتب في البلاد وصمود المواطنين الاعزاء بوجه المشاكل

الاعداء لن يطيقوا الوضن الامني المستتب في البلاد وصمود المواطنين الاعزاء بوجه المشاكل

اعتبر الجيش الايراني، واقعة استشهاد الملازم الثاني "الشهيد ضرغام برست" احد افراد قوات الامن الداخلي في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، كشفت من جديد عن وحشية الاعداء الغاشمين والمناوئين للثورة الاسلامية والشعب الايراني الصامد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشاد الجيش في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بمشاعر المحبة والاجلال التي ابداها المواطنون من اهالي محافظة خوزستان الى المقام السامي لهذا الشهيد البطل؛ مؤكدا ان واقعة استشهاده فضحت من جديد مدى وحشية الاعداء اللدودين والغاشمين للثورة الاسلامية والمواطنين الكادحين والمقاومين من اهالي هذه المحافظة الجنوبية.

واضاف البيان : لا شك ان الاعداء لن يطيقوا الوضن الامني المستتب في البلاد وصمود المواطنين الاعزاء بوجه المشاكل؛ وعليه فهم لا يالون جهدا لاستغلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة، بل سخروا جهدهم بدعم وسائلا الاعلام الامريكية والصهيونية لركوب الامواج وحرف مطالب اهالي خوزستان الحقة، وعمودا في اطار مخططاتهم الى فتح النار على قواتنا الامنية والمضحية والمخلصة؛ ما ادى الى استشهاد هذا المجاهد المدافع عن امن البلاد.

ختاما، سأل الجيش الايراني في بيانه الله تعالى ان يسكن روح الشهيد ضرعام برست، في عليين، ويمن على اسرته و ذويه بالصبر والاجر الجزيل.

وكانت عناصر شريرة مسلحة مناوئة للثورة الاسلامية، قد اطلقت النار (في 19 يوليو 2021) باتجاه الملازم الثاني "الشهيد ضرغام برست"؛ ما ادى الى استشهاده واصابة احد اخر من افراد القوات الامنية بمحافة خوزستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1916355
https://ar.mehrnews.com/news/1916355/

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