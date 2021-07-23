يجب على المسؤولين والحكومة المقبلة السعي بجدية لحل مشاكل خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان سماحته تلقى (قبل ظهر) اليوم الجمعة، الجرعة الثانية من لقاح "كوف ايران بركت" المضاد لفيروس كورونا المنتج محليا.

وفي تصريحاته عقب تلقي اللقاح، نوّه قائد الثورة الى المسؤولين بضرورة توفير اللقاح داخل البلاد وتسهيل الظروف للمواطنين من اجل الحصول عليه دون اي مشكلة او تاخير.

وقال سماحته في هذا الخصوص : اننا مضطرون الى جانب انتاج اللقاح محليا، ان نستخدم النسخ الخارجية ايضا؛ لكن الاساس هو التركيز على النسخ الايرانية للحؤول دون التسويف او انتضار المواطنين وتوزيع اللقاح بسلاسة بينهم.

وثمّن اية الله العظمى الخامنئي، جهود الكوادر الطبية والعلاجية في سياق مكافحة هذا الوباء؛ مخصا بالذكر العلماء والباحثين القائمين على انتاج اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا.

واكد سماحته على مواصلة العمل بالتعليمات الوقائية والاحترازية لغاية القضاء على هذا المرض نهائيا في البلاد.

كما اوعز الى المسؤولين، باتخاذ اجراءات حاسمة و وضع خطط مجدية لدعم عملية انتاج اللقاح المضاد محليا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار قائد الثورة الى مشاكل المواطنين في محافظة خوزستان (جنوب غرب)؛ وقال : ان مشكلة المياه شكلت احد الهواجس المؤلمة والاساسية خلال الفترة الاخيرة هناك.

وشدد سماحته على "مسؤولي الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على وجه السرعة لحل مشاكل المواطنين الشرفاء في محافظة خوزستان؛ وعلى الحكومة القادمة ان تتابع بكل جدية الاجراءات في هذا السياق".

وحذر اية الله الخامنئي، في الوقت نفسه، اهالي خوزستان من مؤامرات الاعداء؛ قائلا : ان العدو يسعى اليوم وراء استغلال كل ما يمكنه من المساس بمصالح البلاد والشعب، اذن يتعين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم اعطائه اي ذريعة.

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