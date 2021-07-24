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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٤٦ م

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125

تواجه فرق الإنقاذ في الهند صعوبات للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 125 قتيلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الخبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ أربعين عاما.

وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على حياة مئات الآلاف من الناس، وسط مخاوف من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

/انتهى/

رمز الخبر 1916370
https://ar.mehrnews.com/news/1916370/

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