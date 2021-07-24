ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الخبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ أربعين عاما.

وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على حياة مئات الآلاف من الناس، وسط مخاوف من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

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