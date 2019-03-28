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٢٨ مارس ٢٠١٩ - ١٤:٤٧

حصيلة ضحايا السيول في ايران ترتفع إلى 38 شخصا

حصيلة ضحايا السيول في ايران ترتفع إلى 38 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي تشهدها ايران اثر الامطار الغزيرة الهاطلة منذ ايام الى ۳۸ شخصا لغاية الان.

وقال مساعد رئيس دائرة الازمة في الطب العدلي الايراني مهرداد علي بخشي في تصريح له اليوم الاربعاء حول عدد الوفيات الناجمة عن السيول الاخيرة التي حصلت اثر الامطار الغزيرة الهاطلة: انه خلال الموجة الاولى للامطار والسيول التي وقعت الى ما قبل يومين بلغ عدد الضحايا ۹ اشخاص في محافظات مازندران (شمال) وكلستان (شمال) وخراسان الشمالية (شمال شرق).

واضاف، ان عدد الضحايا في الموجة الثانية التي حصلت خلال اليومين الاخيرين بلغ ۲۹ شخصا، وكان كالتالي: في مدينة شيراز مركز محافظة فارس (جنوب) ۱۸ شخصا وفي محافظة خوزستان (جنوب غرب) شخصا واحدا وفي محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) شخصا واحدا وفي محافظة كلستان (شمال) ۶ اشخاص وفي محافظة لرستان (غرب) شخصين وفي محافظة سمنان (شمال شرق) شخصا واحدا./انتهى/

رمز الخبر 1893405

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