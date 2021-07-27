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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:٢٩ م

حركة حماس ترد على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"

حركة حماس ترد على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"

أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء 27/7/2021، أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والذي وثق  فيه ارتكاب الاحتلال أفعالاً ترتقي إلى جرائم حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود من أن هذا العدو يتصرف ككيان فوق القانون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم، أن التقرير يؤكد أن العدو يتصرف ككيان فوق القانون ويتمتع بحصانة من خلال الدعم الأمريكي المطلق تؤمنه من العقاب ويسمح له بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم بالقتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي.

وشدد نعيم على أن شعبنا يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة وأظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونسائنا حتى إن أسرا كاملة شطبت من السجلات المدنية وذلك انطلاقا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً للقوانين الدولية.

وأكد نعيم مجدداً على مطالب شعبنا والتي يدعمها القانون الدولي بضرورة محاسبة هذا الكيان وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1916477
https://ar.mehrnews.com/news/1916477/

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