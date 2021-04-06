حماس تدعو لتصعيد المقاومة ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة

وأكدت حماس في بيان نعي للشهيد منصور، أن المقاومة هي القادرة على لجم الاحتلال وردع مستوطنيه عن مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وأرضه.

وقالت حركة حماس: "ننعي الشهيد أسامة منصور (42 عامًا) والذي ارتقى شهيدًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيبت زوجته في بلدة بيرنبالا شمال غرب مدينة القدس".

وقدمت حماس خالص التعازي من عائلة الشهيد وأهالي بلدة بيرنبالا ومدينة القدس، مؤكدة أن المقدسيين هم خط الدفاع الأول عن القدس والمقدسات، وسيظلون يواجهون الاحتلال ومخططاته بصلابة وإرادة لا تعرف الانكسار.

وقالت الحركة في بيانها: "إن تصاعد جرائم القتل بحق أبناء شعبنا واعتداءات المستوطنين، يؤكد هوية جيش الاحتلال وعقليته الإجرامية، واستخدام الإرهاب لحماية مشروعه الاستيطاني الذي سيكون مصيره الزوال".

المصدر: فلسطين اليوم