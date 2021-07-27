وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيسكوف قال للصحفيين: "كانت هناك تصريحات سابقة لممثلي الولايات المتحدة، الإدارة الرئاسية تفيد بأنه سيكون من الضروري مغادرة العراق عاجلا أم آجلا".

وأشار بيسكوف في حديثه للصحفيين إلى أن "الأوضاع في العراق وأفغانستان مختلفة تماما".

وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان الرئيس الروسي يرحب بهذا القرار: "دعونا نضع الأمر على هذا النحو، إنها [الأوضاع] مختلفة تماما. وربما من الصعب وجود أي أوجه تشابه هنا. لكني أكرر مرة أخرى، نود جميعا ألا تنمو إمكانية الصراع في المنطقة".

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق./انتهى/