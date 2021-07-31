ظريف يستعرض خروقات امريكا والاطراف الاوروبية لالتزاماتها/تسجيل270 وفاة بكورونا

في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة؛ ظريف يستعرض خروقات امريكا والاطراف الاوروبية لالتزاماتها في الاتفاق النووي

في رسالة وجهها وزير الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، استعرض ظريف خروقات امريكا والاطراف الاوروبية لالتزاماتها في الاتفاق النووي ومن ثم خروج امريكا من الاتفاق في عهد ترامب لجر إيران الى الحوار مجددا بشأن الاتفاق.

افتتاح أطول نفق في الشرق الاوسط على طريق طهران - الشمال السريع

تم يوم الخميس افتتاح أطول نفق للطريق السريع في غرب آسيا بطول 6.4 كم في المنطقة 2 من طريق طهران - الشمال السريع وذلك بجهود المهندسين الايرانيين .

قاليباف: زيارة سوريا تناولت التباحث حول الاتفاقات الشاملة مع دمشق وتوقيعها نهائيا

أوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف، أن الموضوع الاهم لسوريا حاليا هو الاقتصاد ولاشك ان فرصا طيبة متاحة لايران حيث ينبغي الاستفادة القصوى منها كما هو الحال في تقديم الدعم خلال الحرب ضد الارهاب، وقال ان الزيارة تناولت التباحث حول الاتفاقات الشاملة مع سوريا وتوقيعها بشكل نهائي.

وزارة الخارجية: ايران تؤكد تضامنها واستعدادها لمساعدة تركيا في مكافحة الحرائق

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع تركيا حكومة وشعبا واستعداد طهران للمساعدة في إخماد الحرائق الناشبة بجنوب هذا البلد.

ظريف يعرب عن مواساته مع تركيا حكومة وشعبا اثر وقوع الحرائق الاخيرة

أعرب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، عن مواساته مع تركيا حكومة وشعبا إثر وقوع الحرائق الاخيرة في غابات المحافظات الجنوبية في هذا البلد.

الصحة الايرانية: تسجيل 24715 إصابة و 270 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 24715 إصابة جديدة بكورونا في مختلف محافظات البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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