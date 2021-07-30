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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٤٣ م

ظريف يعرب عن مواساته مع تركيا حكومة وشعبا اثر وقوع الحرائق الاخيرة

ظريف يعرب عن مواساته مع تركيا حكومة وشعبا اثر وقوع الحرائق الاخيرة

أعرب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، عن مواساته مع تركيا حكومة وشعبا إثر وقوع الحرائق الاخيرة في غابات المحافظات الجنوبية في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على تويتر باللغة التركية، كتب محمد جواد ظريف: تأسفت كثيرا لوقوع الحرائق في بعض المناطق في تركيا.

وأعرب ظريف عن مواساته مع الحكومة والشعب التركي، وقال: سنقف الى جانبهم. ونسأل الله تعالى الغفران للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأردف ظريف: اضافة الى دعائنا لهم بالخير، ستكون امكاناتنا في خدمة اخواتنا واخواتنا في تركيا.

وفي وقت سابق، اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن مواساة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتركيا حكومة وشعبا إثر الحرائق الكبيرة في غابات المحافظات الجنوبية بتركيا والتي تسببت بخسائر كبيرة مادية وبالارواح، معلنا استعداد ايران للمساهمة في إخماد الحرائق.

/انتهى/

رمز الخبر 1916563
https://ar.mehrnews.com/news/1916563/

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