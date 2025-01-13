رئيس جمعية الهلال الاحمر: ايران مستعدة لمساعدة امريكا في اطفاء الحرائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، قال اليوم الاثنين: ايران مستعدة لمساعدة امريكا في اطفاء الحرائق.

واشار إلى ان امريكا لا تسطيع السيطرة على الحرائق المشتعلة وهي بحاجة إلى مساعدة دولية.