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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٣ م

رئيس جمعية الهلال الاحمر: ايران مستعدة لمساعدة امريكا في اطفاء الحرائق

رئيس جمعية الهلال الاحمر: ايران مستعدة لمساعدة امريكا في اطفاء الحرائق

اكد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، اليوم الاثنين، استعداد ايران لمساعدة امريكا في اطفاء الحرائق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، قال اليوم الاثنين: ايران مستعدة لمساعدة امريكا في اطفاء الحرائق.

واشار إلى ان امريكا لا تسطيع السيطرة على الحرائق المشتعلة وهي بحاجة إلى مساعدة دولية.

رمز الخبر 1952942

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