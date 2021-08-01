ايران تسعى لتطوير صناعة الطيران وعلوم الجوفضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي رضا رودباري، اكد خلال لقائه مساعد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية حميد بوراصغري، على مواصلة السير من اجل الارتقاء بقطاع صناعة الطيران وعلوم وتقنيات الجوفضاء في البلاد.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول سبل الارتقاء بقطاع صناعة الطيران وعلوم وتقنيات الجوفضاء والاقسام المرتبطة وأساليب دعم هذا النهج بالتركيز على جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتقنيات الطيران باعتبارها الجامعة الرسمية الوحيدة المختصة بهذا المجال العلمي.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة التي عقدت في مقر الجامعة وكلية الشهيد أكبر كوشك نصرت للطيران في قم /وسط ايران/ من قبيل الحضور المؤثر والتعاون الواسع مع المؤسسات والشركات المعرفية وسبل اجتذاب النخبة في قطاع الجوفضاء في البلاد الى الجامعة./انتهى/