الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة ستجرى في موعدها المقرر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الفرات نيوز، انه أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات "جمانة الغلاي" الى ان المفوضية العليا للانتخابات استكملت العديد من الخطوات الضرورية للعملية الانتخابية وتستعد حاليا للانتخابات.

واصدرت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، امس، بيانا حول احصائية الانتخابات النيابية المبكرة في العراق. وأكد البيان أن العدد الإجمالي للمرشحين في الانتخابات وصل إلى 3ألاف و249شخصا.

وتابع البيان إن عدد المرشحات للمناصب 951 سيدة. ومن إجمالي عدد المرشحين، دخل الانتخابات بشكل فردي 789 مرشحًا، و 1501 في شكل حزب و 959 في شكل ائتلاف.

وتابع البيان: ان "عدد الاحزاب المشاركة في الانتخابات 109 احزاب وعدد الائتلافات الحاضرة في الانتخابات 21 ائتلافا". وبلغ عدد الأحزاب التي دخلت الساحة الانتخابية على شكل ائتلافات 58 حزباً.

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