الرئيس الايراني يتسلم ديوان الرئاسة من الرئيس السابق روحاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استلم السيد رئيسي بشكل رسمي مقاليد السلطة، بعد تنفيذ الحكم الذي أصدره وأعلنه قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي في المراسم التي أقيمت بهذه المناسبة وشارك فيها كبار المسؤولين الايرانيين.

ولدى وصوله الى ديوان الرئاسة فتح الرئيس رئيسي القرآن الكريم ثم قبله.

ثم تفقد السيد رئيسي مكاتب مبنى الرئاسة الايرانية برفقة الرئيس السابق حسن روحاني.

وفي الكلمة التي القاها قائد الثورة الاسلامية خلال المراسم شدد على أن تداول السلطة في ايران يجري بشكل سلس وسلمي.

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