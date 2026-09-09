بقائي: زيارة الرئيس بزشكيان إلى الهند للمشاركة في قمة "بريكس" بالغة الأهمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء قال بقائي حول زيارة الرئيس بزشكيان للهند للمشاركة في قمة البريكس: "هذه الزيارة، التي ستتم بإذن الله يوم الجمعة أو السبت، زيارة بالغة الأهمية، لأن الترتيبات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، ذات أهمية كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي إشارة إلى توسع أنشطة هاتين المجموعتين في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ينبغي لنا استغلال هذه الفرص لإجراء مشاورات ثنائية مع الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين، ولشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار بقائي في جانب آخر من حديثه إلى أهمية السياحة الدينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "إن السياحة الدينية ليست مجرد قضية سياحية بالنسبة لنا، بل هي أيضًا قضية ثقافية ودينية بالغة الأهمية".

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