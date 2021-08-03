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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٢٣ م

في غزة؛

الرابطة الإسلامية تعلن عن فعاليات فوج سيف القدس لتكريم الطلبة المتفوقين

الرابطة الإسلامية تعلن عن فعاليات فوج سيف القدس لتكريم الطلبة المتفوقين

أعلنت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة  الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم عن فعاليات فوج سيف القدس لتكريم  الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2021م من خلال مؤتمر صحفي أقامته أمام منزل الشهيد جلال الثلاثيني في مدينة غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني جموع الطلبة المتفوقين وذويهم والشعب الفلسطيني أجمع بهذا العرس الوطني الذي يتوج أبناء شعبنا الصامد الذي ذاق ويلات الحصار والحرب.

ويذكر أن الطالب الثلاثيني استشهد والده جلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وهُدم منزله ليصبح ركاماً، حيث وجه رسالة تحدي وصمود للمحتل الغاشم الذي أسقط حمم قذائفه من السماء لتخطف أحلام الكثير من الطلبة فرفع الثلاثيني شهادة التفوق والنجاح رغم الألم .

ومن جهتها أعلنت الرابطة الإسلامية إنطلاق حملة "رواد التفوق" لزيارة الأوائل المتفوفين في الثانوية التي ستنطلق من منزل الطالب إيهاب حتى كافة محافظات القطاع.

وأعلنت أيضاً الرابطة الإسلامية من خلال مؤتمرها الصحفي عن إطلاق الحدث الأكبر والأضخم على مستوى فلسطين وهو "مهرجانات فوج سيف القدس" تكريماً للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة والذي يتخللها العديد من المفاجأت.

/انتهى/

رمز الخبر 1916673
https://ar.mehrnews.com/news/1916673/

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