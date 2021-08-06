قاليباف يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين ايران وجنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" برئيسة برلمان جنوب إفريقيا "تاندي آر موديسه" على هامش المشاركة في مراسم اداء آية الله رئيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال قاليباف: ان العلاقات بين البلدين كانت جيدة دائما في السنوات الأخيرة، وتحظى ايران شعبا وحكومة باحترام خاص للراحل الفقيد "نيلسون مانديلا" كرمز للنضال ضد الفصل والتمييز العنصريين.

من جانبها، أعربت رئيسة برلمان جنوب إفريقيا "تاندي آر موديسه" عن ارتياحها لزيارة إيران، مضيفة: لطالما كانت لحكومة وشعب جنوب إفريقيا نظرة إيجابية حول تطور العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مما يعكس العلاقات الودية والعميقة بين البلدين.

وأعلنت ترحيب برلمان جنوب إفريقيا بزيادة مستوى التعاون مع إيران في مختلف المجالات، وخاصة العلاقات البرلمانية.

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