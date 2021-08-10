  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٢٩ م

حركة النجباء؛

المقاومة الإسلامية في العراق لاتفرق بين الإحتلال التركي والأمريكي

المقاومة الإسلامية في العراق لاتفرق بين الإحتلال التركي والأمريكي

حذر الشمري انقرة من ان المقاومة الاسلامية لا تفرق بين الاحتلال التركي والامريكي في صيانة وحدة الاراضي العراقية ومواجهة المعتدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد المتحدث باسم حركة النجباء على ضرورة تحرك الشعب والبرلمان والحكومة العراقية لانهاء جميع انواع الاحتلال، معلنا اننا في المقاومة الاسلامية لا ننظر الى الاتراك بنفس النظرة التي ننظر بها للامريكان إلا من زاوية احتلالهم لأرض عراقية.

واشار المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر الى الرسائل الدبلوماسية والتهديد بتوجيه ضربات هنا وهناك من قبل تركيا، متابعا على الاتراك ان يسألوا من كان قبلهم (المحتل الامريكي) عن ثمنها قبل التورط بها.

وفي الختام حذر تركيا مجددا من ان العاقل من اتعظ بغيره.

المصدر: النجباء

/انتهى/

رمز الخبر 1916879
https://ar.mehrnews.com/news/1916879/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات