الشمّري: الدفاع عن السعودية دليل على شحة الحياء/ وزير الخارجية مُتهم

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن المتحدث الرسمي باسم النجباء غرد على تويتر منتقدا موقف وزير الخارجية العراقي حول الحرب القائمة ضد اليمن، وكتب: يمكن أن نتفهم المبررات غير المقنعة لصمت الحكومة العراقية عما يدور من حرب ظالمة من التحالف السعودي ضد الشعب اليمني المحتسب.

وأضاف، لكن كيف نفسر بيان وزارة الخارجية العراقية الذي يدين الهجوم على شركة ارامكو السعودية وهي منشأ صناعي من الوارد جدا أن يستهدف في ظروف الحرب.

وانتقد بشدة المعايير المزدوجة لجهاز الدبلوماسي العراقي، موضحا هذا الموقف يأتي بينما تصمت خارجيتنا عن استهداف الطيران السعودي للمدارس والاسواق والبيوت وحتى مجالس العزاء في اليمن!

وفي الختام، تساءل المتحدث باسم النجباء، قائلا: هل هذا دليل على طائفية وزير الخارجية او تابعيته لجهات خارجية فرضت عليه ذلك؟، وكتب: في كل الاحوال هذا الامر يعد دليلا على نقص الانسانية وشحة الحياء في النفوس القائمة بمثل هذا الامر المشين.

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