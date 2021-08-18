للمشاركة في مسابقات "كأس البحر".. مجموعة بحرية آذربيجانية ترسو في ميناء انزلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تضم المجموعة البحرية التابعة لجمهورية آذربيجان السفينتين الحربيتين G-122 و G-124 .

ومن المقرر ان تقام مسابقات "كأس البحر" السادسة للمرة الاولى باستضافة ايران وبمشاركة رياضيين عسكريين من دول ايران وروسيا وجمهورية آذربيجان وكازاخستان في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران.

وكانت المجموعة البحرية الكازاخية ايضا قد وصلت يوم امس الى ميناء انزلي للمشاركة في هذه المسابقات التي تاتي في اطار الالعاب العسكرية "آرمي -2021" التي تضم العديد من المسابقات وتنظم ورسيا غالبيتها الى جانب دول اخرى منها ايران التي تنظم سائر المسابقات.

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