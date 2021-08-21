واشنطن تعلن عن وجود "تهديد روسي صيني " في الفضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في التقرير الذي أعدته خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس أن "خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين درسوا نظريات إجراء الحرب وركزوا على الأنظمة الفضائية كنقطة ضعف خاصة بالولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن بين الاختراعات الجديدة التي تؤكد صحة استنتاجاتها "وسائل التأثير غير الحركي" وبينها الليزر وأسلحة الميكروويف وبعض أنواع الأخرى من الأسلحة.

وأوصى خبراء الخدمة بوضع "إجراءات جوابية" لحماية الأقمار الصناعية والسفن الفضائية الأمريكية والقيام بتحديث الاتفاقيات الدولية التي تشرف على النشاط في الفضاء.

وأعلنت السلطات الروسية أكثر من مرة عن ضرورة توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في الفضاء وتطوير التكنولوجيات السلمية.

المصدر: نوفوستي

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