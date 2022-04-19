واشنطن تعلّق اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت هاريس: "هذه الاختبارات خطرة، ولن نقوم بها"، مشيرة إلى أنّ الإدارة الأمريكية تريد بهذه الطريقة أن تكتب "قواعد جديدة وتضع معايير للعمل في الفضاء".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّه تم اتخاذ قرار وقف العمل في تلك الاختبارات، بعدما أدت تجارب النظام الروسي المضادة للأقمار الصناعيّة إلى إصابة المركبة الفضائية غير النشطة "تسيلينا-د" في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في ذلك الوقت، بأنّ الشظايا التي انتشرت في الفضاء لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية، فيما رأى حلف "الناتو" والولايات المتحدة أنّ سحابة الحطام تشكل خطراً "على الأرواح البشرية والمركبات الفضائية".

وأجرى الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 تجربة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء بين العامين 1959 و1995، ما خلّف أكثر من 1200 قطعة من الحطام المداري.

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