الأولوية الأولى لحكومتي السيطرة على كورونا وتحسين الإقتصاد/ تسجيل 544 حالة وفاة بكورونا

في مجلس الشورى الإسلامي؛ رئيسي: الأولوية الأولى لحكومتي السيطرة على كورونا ومن بعدها تحسين الإقتصاد ومعيشة الناس

اعتبر الرئيس الإيراني سيد ابراهيم رئيسي ان الأولوية الأولى للحكومة الثالثة عشرة السيطرة على كورونا وتحسين الوضع الصحي في البلاد وقال: الأولوية التالية هي موضوع الاقتصاد وتحسين المؤشرات الكلية وتعزيز سبل المعيشة.

موقع الرئاسة الجمهورية؛ رئيسي يختار "محمد حسيني" مساعدا لرئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه محمد حسيني مساعدا لرئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية.

اللواء باقري: استراتيجية القوات المسلحة تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد

أکد رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، ان تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد هي استراتيجية القوات المسلحة الايرانية.

سياري: الصناعة الدفاعية الايرانية مؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية

أكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان الصناعة الدفاعية للبلاد قد اصبحت قدرة رادعة وبلغت المستوى المنشود والمؤثر في المعادلات العسكرية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

قائد البحرية الايرانية: ايران وباكستان تسعيان لتوفير الامن الاقليمي

اعتبر قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، ايران وباكستان بانهما تشكلان الساعد القوي لتوفير امن المنطقة.

الخارجية الايرانية: ايران تُفنّد بشدة مقتل احد رعاياها في اليمن

فند المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بشدة مقتل احد الرعايا الايرانيين في اليمن.

وزارة الصحة: تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 544 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 101 الفا و354 شخصا.

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