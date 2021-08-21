رئيسي يختار "محمد حسيني" مساعدا لرئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية في تقرير له ان محمد حسيني يبلغ من العمر 60 عاما وكانت ولادته في مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران ويحمل شهادة الدكتوراه في فقه ومبادئ الحقوق الاسلامية.

وكان حسيني قد تولى سابقا عدة مسؤوليات منها حقيبة وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في الحكومة العاشرة ونائب وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا في الحكومة التاسعة ونائبا في مجلس الشورى الاسلامي في دورته الخامسة.

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قدّم يوم الخميس قبل الماضي تشكيلته الوزارية المقترحة لمجلس الشورى الاسلامي الذي سيبادر بدءا من اليوم السبت للبت في اهليتهم ومن ثم التصويت على منح الثقة لهم.

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