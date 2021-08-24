المتألق الإيراني "قائدي" ينضمّ إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعد قائدي من نجوم الكرة المتألقين في القارة الآسيوية، حيث فاز بجائزة خيارات الجمهور لأفضل لاعب شاب في قارة آسيا عام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

وبالتعاقد مع قائدي يكون بذلك الأجنبي الثالث بالفريق، إلى جانب البرازيلي كارلوس إدواردو، والإيراني أحمد نور اللهي.

وبلغت قيمة العقد مليونا و 800 الف دولار وهو اعلى رقم لانتقال لاعب من الاندية الايرانية.

بدا قائدي مسيرته الكروية مع فريق "ايران جوان بوشهر" عام 2016 حيث خاض معه 29 مباراة سجل فيها 10 اهداف ومن ثم انتقل الى استقلال طهران في العام 2017 وخاض معه 81 مباراة سجل فيها 20 هدفا.

خاض قائدي 20 مباراة مع منتخب شباب ايران تحت 20 عاما في العام 2017 سجل فيها 16 هدفا ولعب مع المنتخب الاولمبي تحت 23 عاما 8 مباريات سجل فيها هدفين ومن ثم مع المنتخب الوطني الاول 5 مباريات سجل فيها هدفين.

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