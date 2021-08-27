وزير الخارجية الصيني يهنئ أمير عبداللهيان ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه في سياق برقيات التهنئة التي تلقاها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ، بعث وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية برقية تهنية الى حسين أمير عبد اللهيان بمناسبة انتخابه وزيرا جديدا للخارجية الايرانية.

واشار وانغ يي في برقيته إلى الصداقة التقليدية والعريقة وكذلك الى الذكرى الخمسين للعلاقات السياسية بين البلدين ،اكد على تعزيز العلاقات الثنائية واستمرارها على أساس الشراكة الاستراتيجية.

كما لفت وانغ يي إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن دفع العلاقات الثنائية ، وأعرب عن استعداده للعمل مع وزير الخارجية الايراني للتنسيق والتعاون وتطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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