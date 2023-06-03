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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:٤١ م

أمير عبد اللهيان يؤكد استعداد إيران لتعزيز تعاونها مع الغابون

أمير عبد اللهيان يؤكد استعداد إيران لتعزيز تعاونها مع الغابون

أكد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه مع وزير خارجية الغابون استعداد إيران لتعزيز التعاون مع هذا البلد وقال: "نحن مستعدون لتوظيف قدراتنا في خدمة تطوير العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة ، بما في ذلك الغابون".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الغابون ، هيرمان إيمونغو ، مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان اليوم (السبت) ، في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وقال أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء العلاقات بين إيران والغابون تمتاز دوما ً بالدفء والعراقة والودية ، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون بين البلدين اكثر فاكثر.

وفي إشارة إلى الطاقات والإنجازات الصناعية والتقنية والعلمية والطبية لجمهورية إيران الإسلامية ، قال وزير خارجية إيران: إن إيران مستعدة لتوظيف طاقاتها لخدمة تطوير العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة ، بما في ذلك الغابون.

ولفت عبداللهيان إلى أن تعاوننا في المجال الدولي كان دائما على المسار الصحيح ، أكد على ضرورة تعزيز المشاورات والتعاون في المجال الدولي ، ودعا نظيره إلى زيارة جمهورية إيران الإسلامية.

بدوره اعرب وزير خارجية الغابون ، هيرمان إيمونغو ، عن ارتياحه من هذا الاجتماع معبرا عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية إيران الإسلامية وقال : لحسن الحظ ، انه في ظل وجود 6 اتفاقيات ثنائية ، هناك بنية تحتية قانونية ضرورية لتنمية العلاقات الثنائية .

وأضاف: إن طاقات إيران العلمية والتقنية والصناعية والتقدم فيها تمهد ارضية جيدة للتعاون بين البلدين ، كما أن إيران مشهورة أيضًا في مجال مكافحة الإرهاب ، وتحتاج بلاده إلى هذه الخبرات.

واعرب وزير الخارجية وشكره وترحيبه لدعوته لزيارة طهران وأضاف: سنحدد وننسق موعد هذه الزيارة قريبا عبر القنوات الدبلوماسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933790

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