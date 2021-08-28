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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:١٢ ص

بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران؛

ناشئة الكرة الطائرة يتلقى خسارة أمام نظيره البولندي

ناشئة الكرة الطائرة يتلقى خسارة أمام نظيره البولندي

خسر منتخب ناشئة ايران بالكرة الطائرة امام نظيره البولندي في اطار بطولة العالم للناشئين (تحت 19 عاما) في نسختها الـ 17 الجارية حاليا في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران، في اطار الجولة الثانية من البطولة، خسرت ايران امام بولندا 3-0 بنتائج 25-23 و 25-23 و 25-15 .

وكانت ايران قد فازت في الجولة الاولى على الهند 3-0 وستلتقي مع نيجيريا مساء السبت.

وحلت ايران في المركز الثاني بعد بولندا ولا تاثير لنتيجتها مع نيجيريا على ترتيبها في المجموعة.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم الثلاثاء 24 آب/اغسطس وتجري مبارياتها في اطار 4 مجموعات تضم 18 فريقا كالتالي:

المجموعة الاولى: ایران، نیجيریا، بولندا، الهند.

المجموعة الثانية: ايطاليا، التشيك، بيلاروسيا، کولومبیا، البرزیل.

المجموعة الثالثة: روسیا، بلغاريا، الکاميرون، بلجيكا، تایلندا.

المجموعة الرابعة: الارجنتين، مصر، المانيا، کوبا.

/انتهى/

رمز الخبر 1917331
https://ar.mehrnews.com/news/1917331/

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