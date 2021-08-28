نجحنا في تطوير منظوماتنا الصاروخية عبر تحويل الحظر الجائر الى فرص مواتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صباحي فرد قال في تصريحه على هامش تفقد موقع منظومة "صواريخ - اس 200" للدفاع الجوي اليوم السبت؛ اعرب عن سعادته لحجم التقدم الحاصل في مجال الدفاع الجوي الايراني وتطوير الانتاح المحلي للمنظومات الصاروخية.

وقال: ان كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع اليوم باحدث الاجهزة والاليات المصنعة محليا، كما في مجال الطاقات البشرية لدينا كوادر شبابية متدربة ومختصة الى جانب زملائهم المخضرمين؛ ما ادى الى هذا الكم من التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الاجواء الايرانية./انتهى/