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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٧:٥٦ م

العميد صباحي فرد:

نجحنا في تطوير منظوماتنا الصاروخية عبر تحويل الحظر الجائر الى فرص مواتية

نجحنا في تطوير منظوماتنا الصاروخية عبر تحويل الحظر الجائر الى فرص مواتية

قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد عليرضا صباحي فرد، نجحنا في تطوير منظوماتنا الصاروخية وتوطين صناعتها عبر تحويل الحظر الجائر الذي يفرضة العدو علينا الى فرص مواتية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صباحي فرد قال في تصريحه على هامش تفقد موقع منظومة "صواريخ - اس 200" للدفاع الجوي اليوم السبت؛ اعرب عن سعادته لحجم التقدم الحاصل في مجال الدفاع الجوي الايراني وتطوير الانتاح المحلي للمنظومات الصاروخية.

وقال: ان كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع اليوم باحدث الاجهزة والاليات المصنعة محليا، كما في مجال الطاقات البشرية لدينا كوادر شبابية متدربة ومختصة الى جانب زملائهم المخضرمين؛ ما ادى الى هذا الكم من التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الاجواء الايرانية./انتهى/

رمز الخبر 1917361
https://ar.mehrnews.com/news/1917361/

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