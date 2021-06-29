نمتلك نظام قيادة وتحكم متطور على الصعيد الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد أبو الفضل سبهري راد ، قال أمام حشد من النواب أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في أحد مراكز القيادة والسيطرة بالدفاع الجوي اثناء تقديم ايضاحات تفصيلية عن التقدم الكبير الذي أحرزه الدفاع الجوي للجيش لأعضاء لجنة الأمن القومي: إن سلاح المضادات الجوية لديه خبرات هادفة و هارات في مجال الدفاع الجوي ويمتلك نظام قيادة وتحكم بتاريخ 100 عام في هذا المجال وبات يستخدم اليوم أنظمة قيادة وتحكم حديثة ومتقدمة في المنطقة تماشياً مع مهامه الجادة.

وأشار إلى أن معظم عمليات المدافعين الايرانيين المسلمين خلال مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية في عقد الثمانينات التي شنها النظام العراقي السابق) قد جرت تحت مظلة الدفاع الجوي.

وأوضح لأعضاء لجنة الأمن الوطني الدور الأساسي لسلاح المضادات الجوية التابع للجيش في توفير الأمن الجوي للمناطق الحيوية والحساسة والمهمة في البلاد وتأثيراته على اقتصاد الحرب وعدم تعطيل شريان تصدير النفط ، وخاصة في الجزر الجنوبية.

وتابع مساعد قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش: "بالرغم من أن سماء البلاد كانت ساخنة خلال فترة الحرب ، الا انه لم يتم إغلاق أي مطار في البلاد ، وتم تسيير أكثر من مليوني رحلة جوية بأمان وسلامة".

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