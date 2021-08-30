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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٠ م

في المركز الرابع أسيويا؛

شباب إيران للملاكمة يحتلّون مكانة مرموقة بين المنتخبات الآسيوية

شباب إيران للملاكمة يحتلّون مكانة مرموقة بين المنتخبات الآسيوية

احرز فريق شباب الملاكمة الإيراني المركز الرابع في آسيا، ليتبوء مكانة مرموقة بين افضل المنتخبات الاسيوية بعد سنوات عديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تنافس المنتخب الايراني في بطولة آسيا للشباب والناشئين في دبي بستة ملاكمين في فئة الشباب وفي ختام هذه المسابقات فاز "هيربد اسلامي" بميدالية ذهبية فيما احرز كل من "علي رضا براتعلي بور" و"محمد مهدي مصباحي" ميدالية برونزية، لتحتل ايران المركز الرابع بالبطولة .

وجاءت أوزبكستان في المركز الأول بست ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة، فيما احتلت كازاخستان المركز الثاني بأربع ذهبيات وثلاث فضيات وخمس برونزيات، وجاءت الهند في المركز الثالث بذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات.

يشار إلى أن البطولة الآسيوية للملاكمة اقيمت خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري، في مدينة دبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1917414
https://ar.mehrnews.com/news/1917414/

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