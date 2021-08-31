مناورات بحرية مشتركة بين ايران ودول بحر قزوين في سبتمبر القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الدفاع الروسية بان المناورات البحرية هذه ستجري بسفن حربية صغيرة ومسلحة بصواريخ ومدفعية من دول ايران وروسيا وجمهورية آذربيجان وكازاخستان.

واوردت وكالة "ريانوفوستي" ان نائب قائد اسطول بحر قزوين للقوة البحرية الروسية سيرغي يكيموف قال بان هذه المناورات من المقرر ان تقام في بحر قزوين بعد اختتام مسابقات "كأس البحر" ضمن الالعاب العسكرية الدولية.

وكان السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان قد اعلن في تصريح له قبل ايام بان القوات البحرية الايرانية والروسية والصينية ستجري مناورات بحرية مشتركة نهاية العام الجاري 2021 او بداية العام 2022 في الخليج الفارسي.

ونقلت "ريانوفوستي" عن جاغاريان قوله بان هذه المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين ستركز على امن الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة البحرية.

وحول التعاون العسكري بين روسيا وايران قال: اثر انتهاء القيود التسليحية المفروضة على ايران من قبل منظمة الامم المتحدة، يقوم البلدان في الوقت الحاضر باجراء مفاوضات حول بيع وشراء المنتوجات العسكرية.

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