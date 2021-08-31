توجيهات قائد الثورة تعتبر من اولويات القوة البرية للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد، امير كيومرث حيدري، قال في حفل تكريم العاملين على انشاء صيدلية فيروس كورونا في 19 أبريل: " تم وضع ثلاثة أصول مهمة للنظام كمبادئ مهمة للنظام؛ العدل والمركزية والجدارة و ان جميع برامج السلطة تستند إلى هذه المبادئ الثلاثة الهامة".

واشار الى ان هذه المبادئ الثلاثة قد تم تطبيقها في القوات البرية للجيش، مؤكدا انه لا توجد مبادئ افضل من هذه المبادئ الثلاثة يمكن استخلاصها للقوات البرية للجيش في هذا الوقت. وبالإضافة إلى مبادئ القيادة، قمنا أيضا بوضع 30 خطة "لبيك" كأوامر فرعية ووضعناها على جدول اعمالنا.

وأكد امير حيدري ان اداء القوات البرية للجيش كان يشاهده الناس ويشاهدون جميع أنشطة القوات البرية للجيش عبر وسائل الإعلام الوطنية خلال هذه السنوات، ولم يكن ذلك ممكناً الا اذا كانت القوات البرية للجيش حاضرة الى جانب الشعب في جميع الازمات والحوادث.

واوضح قائد القوات البرية للجيش ان توجيهات قائد الثورة (مدظله) للقوات البرية تعتبر من اهم اولوياتنا، مضيفاً: "بالإضافة الى الحفاظ على الجاهزية القتالية والاستعداد للدفاع عن حدود البلاد من خلال المشاركة في الصعوبات والأزمات ".

وتابع امير حيدري: "في ظروف تفشي وباء كورونا، عملنا على الالتزام بتعليمات قائد الثورة ووقفا الى جانب الشعب لمكافة جائحة كورونا ".

واشار امير حيدري: "يجب أن نشكر الله على انه اعطانا القدرة على التواجد في كل المواقف واننا استطعنا اظهار فاعلية واداء القوات البرية الايرانية"./انتهى/